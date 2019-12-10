«Из жизни ушёл сильный, трудолюбивый человек»: Минниханов выразил соболезнования вдове Лужкова

Президент РТ выразил соболезнования по поводу смерти Юрия Лужкова. Соответствующую телеграмму он направил супруге экс-мэра Москвы Елене Батуриной. Текст письма также опубликован на сайте Рустама Мининханова.

"Из жизни ушёл сильный, трудолюбивый человек, опытный политик и крупный руководитель, имя которого навсегда вписано в летопись обновлённой России. С именем Юрия Лужкова неразрывно связана история Москвы, которой он руководил более полутора десятилетий, в том числе в самые сложные переходные 90-е годы. Его активная общественно-политическая деятельность, вклад, внесённый в развитие российской столицы и в целом экономики страны, снискали ему заслуженно широкое признание.

Юрий Михайлович прожил насыщенную, содержательную жизнь и останется в памяти всех, кто его знал, достойным примером высокой гражданственности, завидной работоспособности и стремления неустанно созидать во благо Отечества.

Разделяю с Вами боль этой тяжёлой утраты, скорблю." - гласит текст телеграммы.

Напомним, что о смерти Юрия Лужкова стало известно сегодня. Он скончался на 84-м году жизни в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.