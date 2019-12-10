«Опаздывал на пары, с кем не бывает»: в Казани парень помыл голову в вагоне метро

В Казани парень помыл голову в вагоне метро. Видео появилось в социальных сетях. У молодого человека был с собой тазик и бутылка воды, ему помогал приятель. Потом парнишка еще почистил зуба, а после помыл за собой полы в вагоне.

Пассажиры вагона довольно дружелюбно восприняли действия парня, улыбались и снимали его на телефоны. А вот в социальных сетях видео вызвало море негатива и оскорблений.

«В погоне за популярностью казанская молодежь уже не знает, чем удивить, вот уже голову моют». «Это диагноз». «Ни ума, ни воспитания».

Были и те, кто заступился за парня. «Горжусь нашей молодежью. В свободное от учебы время моют полы в метро». «На пары опаздывал, с кем не бывает». «Они чокнутые, но забавные, мне понравилось».