В новогодние каникулы из Казани запустят дополнительные авиарейсы по самым популярным направлениям

С 27 декабря по 10 января из столицы Татарстана будут летать дополнительные самолеты по четырем направлениям.

С 27 декабря по 10 января по пятницам будет запущен чартерный рейс в Стамбул. Полеты будет осуществлять Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров. Вылет из Казани в 15:00, прибытие в Турцию в 18:40, в обратном направлении вылет в 9:15, в столице РТ самолет приземлится в 12:55.

С 28 декабря по 8 января дополнительные самолеты будут летать в Санкт-Петербург: вылет из Казани 28 декабря в 21:40, 30 декабря – в 21:50, 31 декабря – в 13:15, 6 января в 4:30, 8 января – в 13:20.

Кроме того, с 28 декабря по 8 января планируется запустить дополнительные рейсы до Сочи, Симферополя и Москвы, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.