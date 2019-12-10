Синоптики рассказали, когда в Татарстане снова похолодает

К концу недели на территории республики ожидается похолодание. Об этом сообщают в Гидрометцентре РТ.

10 и 11 декабря в дневные часы будет сохраняться плюсовая температура, ночью термометры покажут до -5 градусов, а на дорогах ожидается гололедица. 12 декабря синоптики прогнозируют снег, местами метель и сильный юго-западный ветер. Сохранится гололедица, а температура воздуха в течение дня будет держаться около -2...-7 градусов.

К концу недели температуры воздуха существенно понизятся и составят ночью -8..-13, при прояснениях и на востоке РТ до -18 градусов, днем -4..-9 градусов, 14-15 декабря на востоке до -12.