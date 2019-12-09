Жители 4 районов Казани останутся без света. Список адресов

Во вторник, 10 декабря, в 4 районах Казани отключат свет. Это связано с плановыми работами на ЛЭП и трансформаторных подстанциях. По данным мэрии города, подачу электроэнергии ограничат в следующих домах:

С 8.00 до 17.00 света не будет в поселке Старое Аракчино Кировского района по ул.2-я Старо-Аракчинская, 2-12а, ул.Старо-Аракчинская, 6-50.

Также с 8.00 до 17.00 без электричества останутся жители домов Московского района по адресам: пр.Ибрагимова, 34, ул.Волгоградская, 11-29.

В Приволжском районе свет отключат с 8.00 до 18.00 в домах поселка Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Цветочная, Пожарная и Прибрежная.

С 8.00 до 18.00 отключение электричества запланировано в Советском районе в домах по ул.Кабушкина и переулку Экият. Также оно затронет дома по переулку Мизгел в поселке Вишневка, и дома поселка Вознесенское – по 1-му Ноксинскому переулку, 2-му Ноксинскому переулку, 3-му Ноксинскому переулку, 4-му Ноксинскому переулку, 6-му Ноксинскому переулку, переулку Армут, улицам Батырлык, Дивизионная, Динмухаметова, Дубравная, Загадочному переулку, улицам Заречная, Зарничная, Луговая, Менделеева, Миляшле, Наклонная, Ноксинскому переулку, Ноксинскому спуску, улицам Обновления, Профсоюзная, Радужная, Снайперская, Таныш, Туры, Туманная, Цветочная, Центральная и Яфраклы. С 9.00 до 18.00 света не будет в домах по улицам 1-я Вольская и 2-я Вольская, а также по адресам: ул.Гастелло, 7а, ул.Гвардейская, 16, 16а, 16г (детский сад №305), 20, 22, 24, 26, 28, 30 (детский сад №305), ул.Аделя Кутуя, 3а, 5, 5а, 7, 16.