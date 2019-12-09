В Казани женщина поссорилась с собутыльниками и подожгла им квартиру. Погибло два человека

В Следкоме РТ рассказали о причине недавнего пожара с погибшими в Казани. Он произошел 7 декабря вечером в пятиэтажном доме по адресу Актайская, 7а.

По данным ведомства, в тот день 31-летняя женщина после совместного употребления спиртного поссорилась с двумя жителями дома. Они не пустили ее в комнату, тогда подозреваемая собрала мусор на этаже и подожгла его у входа в помещение. В результате пожара погиб 43-летний хозяин и его 40-летняя сожительница, еще четверо мужчин, проживавших на этаже, госпитализированы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом". 31-летняя подозреваемая, ранее 6 раз судимая, свою вину не признала, следствие установит все обстоятельства случившегося.