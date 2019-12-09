«Похоже, министр готов дать ответ»: перевозчиков РТ пригласили в Минтранс на разговор

В Ассоциации перевозчиков Татарстана сообщили о том, что 10 декабря в 11 часов утра пройдет встреча с министром Ленаром Сафиным. Минтранс республики пригласил представителей объединения на разговор.
"Мы надеемся, что завтра наконец-то будет принято решение. В своем открытом обращение перевозчики просили Министра дать ответ будет ли компенсация за перевозку льготников не 18, а 27 рублей из бюджета (что перевозчики собственно и просят!) или из кармана пассажира, то есть нужно увеличивать цену билета за проезд. Похоже Министр готов дать ответ на самый злободневный вопрос, который волнует как перевозчиков, так и пассажиров" - прокомментировал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
Напомним, что вопрос о компенсации или повышении тарифа перевозчики подняли еще осенью, однако до сих пор никакого конкретного ответа они не получили.
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Видите ли альтернативой они хотят цену за проезд повысить.
Сафин, не ведись, шли темлюковцев лесом.