В Казани накажут водителя автобуса за разворот через две сплошные

В социальных сетях появилась видеозапись нарушения водителем городского автобуса ПДД. На кадрах видно, как автобус загораживает движение потоку транспорта и встает поперек дороги, ожидая возможности развернуться. При этом факт, что свой маневр он пытается завершить через двойную сплошную, водителя не останавливает. В итоге автобус все-таки развернулся и уехал.

В АТП РТ прокомментировали факт нарушения: "по факту появления видео в социальных сетях была проведена проверка. Водитель установлен, он будет депремирован", сообщил председатель объединения Сергей Темляков.

У пользователей соцсетей поведение водителя вызвало негодование:

"Водитель Утюг забыл выключить"

"Как задолбали автобусники. Штафовали бы их как нас водителей. У них есть полоса, а они все три ряда едут ещё и подрезают друг друга."

"Таксистам, водителям автобусов можно все" - пишут в комментариях казанцы.