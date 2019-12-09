В этом году общественные пространства Казани благоустроили на 1,5 миллиарда

На благоустройство 8 общественных пространств Казани в этом году были выделены 1,5 миллиарда рублей. В мэрии назвали эту сумму рекордной, и она больше прошлогодней на 250 миллионов.

К празднованию Дня Победы было завершено благоустройство Аллеи славы в Юдино, к концу лета была закончена вторая очередь бульвара "Белые цветы". На главном пешеходном транзите напротив школы №179 сформирована центральная площадь микрорайона – площадка для проведения различных событийных мероприятий, оформлена входная группа лесопарка "Дубрава", завершены благоустройство береговой линии, ремонт подпорных стен, устройство лотков ливневой канализации и укладка брусчатки на внешней дорожке около "Чаши".

Также завершена большая часть работ по благоустройству пляжа озера Комсомольское в Дербышках, прибрежных территорий в экопарке "Лебяжье", начаты работы на набережной озера Кабан - от театра имени Камала до памятника Марджани и от "Планеты Фитнеса" до улицы Назарбаева. Благоустройство здесь планируют закончить в 2020 году.