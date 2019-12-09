Далеко не убежал. В РТ магазинного воришку обнаружили под прилавком

Сотрудники Росгвардии на днях задержали в Кукморе магазинного вора. Сигнализация сработала в половине четвертого утра, наряд группы задержания выехал на место.

Правоохранители обнаружили разбитое окно, а на снегу под ним – свежие следы от обуви. Подсветив с улицы фонариком, стражи порядка заметили, что в помещении промелькнула тень. Магазин заблокировали со всех сторон, чтобы преступник не мог убежать.

Воришку обнаружили под одним из прилавков супермаркета. Задержанным оказался 21-летний парень, ранее уже судимый за грабеж.

«На подоконнике находились похищенные со стеллажей и приготовленные к выносу несколько бутылок дорогой ликера-водочной продукции. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении Росгвардии.

На парня завели уголовное дело по статье «Кража».