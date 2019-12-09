«Фанат – не преступник». Болельщики «Рубина» покинули стадион во время матча

Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» покинули трибуны на 30-й минуте вчерашнего матча с «Сочи», об этом сообщается в аккаунте команды в «Твиттере».

Фанаты «Сочи» также поддержали протестную акцию. На трибунах болельщики вывесили плакат «фанат – не преступник».

«Болельщики, приехавшие поддержать нашу команду в матче #СочиРубин, покинули свою трибуну на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов РПЛ», - говорится в сообщении клуба.

Таким образом фанаты поддержали акцию, инициированную болельщиками ФК «Спартак». Их недовольство связано с массовыми задержаниями фанатов московского клуба в Санкт-Петербурге 1 декабря. К протестам присоединяются болельщики клубов со всей страны, ранее выступили против массовых задержаний фанаты ФК «Урал», «Локомотив», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Уфы» и других команд.