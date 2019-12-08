В Казани произошла поножовщина между двумя пожилыми сестрами

Причину конфликта обе женщины называть отказались. Об этом сообщает Татарстан-24.

Инцидент произошел в доме по ул. Четаева. Несмотря на пожилой возраст сестры нередко выпивали вместе. Ссора между родственницами вспыхнула именно в один из таких вечеров. В этот момент одна из пенсионерок схватила нож и ударила им свою сестру. К счастью, ранение оказалось несерьезным. Прибывшим сотрудникам скорой помощи стоило лишь обработать рану.

Напомним, ранее в Татарстане мужчина до смерти забил своего племянника табуреткой. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.