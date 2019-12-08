В РТ пожарные спасли четырех человек при тушении пожара

Инцидент произошел накануне в пгт Апастово. Об этом пишет пресс-служба МЧС России по РТ.

Изначально о задымлении в одном из домов сообщил очевидец. Выяснилось, что пожар начался в предбанном помещении и мог переброситься на дом. Из-за открытой входной двери дым начал распространяться по всему помещению, в котором находилось 4 человека, в том числе и дети. Пожарные оказали помощь потерпевшим и вывели их из дома.

В результате пожара сгорела внутренняя часть бани и потолочные перекрытия. Основной причиной возгорания считается неправильное устройство отопительной печи и дымоходов.