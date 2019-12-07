Страшный пожар в Казани:спасатели прибыли за 5 минут, но двоих спасти не удалось

Сегодня, 7 декабря, в 20:01 по системе "112" поступило сообщение о пожаре в подъезде многоквартирного 5-ти этажного дома на Актайской 7а, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В 20:06 приехало первое пожарно-спасательное подразделение. Они увидела черный дым и выяснили, что горение происходить в квартире на 3 этаже.

47 человек эвакуировались самостоятельно, ещё 23 жильца (из них 7 детей) спасены. Погибли 2, пострадали 3 из числа спасённых.

Всего к ликвидации привлекается 59 человек и 20 ед. техники.

Причины пожара устанавливаются.