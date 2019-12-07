Инвалид-колясочник лично попросил Минниханова о помощи

Сегодня, 7 декабря, Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропарке "Казань". Президент РТ ознакомился с деятельностью торговой площадки и пообщался с фермерами, которые попросили помочь наладить им безналичный расчет с покупателями.

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился вынести вопрос организации безналичного расчета с самозанятыми на обсуждение Совета по предпринимательству при президенте РТ.

Позже в соцсетях появилось видео, в котором с Рустамом Миннихановым заговорил инвалид-колясочник. Казанец просил о помощи - купить домашнюю и уличную коляски для него непосильно, потому что цены слишком высоки.

На просьбу мужчины Минниханов ответил: «Не волнуйтесь, мы поможем вам. Не будет проблем».