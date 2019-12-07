8 декабря в Казани будет опасная для автомобилистов погода

Завтра в РТ погода все также будет теплая и влажная, так как проходит "очень теплая воздушная масса" с Атлантики, сообщает Гидрометцентр

Ночью и днем местами возможны усиления юго-западного ветра до 15–17 м/с, в том числе в Казани утром и днем – до 15 м/с. Существенные осадки маловероятны, но в отдельных районах ожидается слабый гололед. На дорогах образуется гололедица, причем местами – сильная, предупреждают синоптики.