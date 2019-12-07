Сотня казанцев объединилась против строительства многоэтажек на месте парка

Жители Ново-савиновского района считают территорию парком и буквально каждую неделю проводят здесь субботники, прогулки и экскурсии. Ранее они своими силами привели в порядок пирс на берегу реки и сделали мебель для отдыхающих, пишет Казанский репортер.

Совместно с экологами жители района провели сегодня флешмоб против застройки берега Казанки на Гаврилова «Мы любим парк». Участники акции взялись за руки, чтобы обнять территорию.

К 11 утра утра на улице Гаврилова собралось около сотни человек. Таким образом неравнодушные казанцы пытаются привлечь внимание к проблеме застройки берега реки: исполком Казани продал участок земли, предназначенный для рекреационных целей, компании «ЮИТ-Казань» под застройку многоэтажками. В новом генплане эта территория и вовсе лишена статуса «зеленой зоны».