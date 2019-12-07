«Нас пытались подкупить»: протест под Казанью пробуют усмирить по-новому

Уже шестой день недалеко от Осиново стоит палаточный лагерь протестующих. Его развернули граждане, выступающие против строительства Мусоросжигательного завода. Экоактивисты требуют встречи с Миннихановым.

Накануне в telegram-канал "Бабай позвонит" опубликовал информацию о том, что "проблему с протестующими, перекрывшими дорогу к МСЗ, будут решать радикально. Ночью готовится зачистка лагеря силами местного ОМОНа".

Экоактивистка Ирина Никифорова на звонке с ProKazan.ru прокомментировала это сообщение: "Ночь прошла спокойно. Все на месте, лагерь стоит. У нас весело, тепло и светло. Сворачиваться мы не собираемся, пока требования будут исполнены."

В своем сообществе Вконтакте экоактивисты ШИЕС-2 рассказали, что сегодня около 12 ночи одному из них позвонили с угрозами. После чего "гнев сменился на милость" и поступило предложение: деньги за то, что протестанты свернут лагерь.

Была названа сумма в 50 тысяч рублей каждому активисту в лагере, позже сумма дошла до 200 тысяч рублей.

Активисты отмечают, что звонящий "почти ласково уговаривал взять деньги, иначе ууууу... полиция придет и всех разгонит". Разговор был записан и активисты остались с вопросом: "Кому-то мы настолько мешаем, что он готов заплатить более 2 000 000 рублей за сворачивание лагеря?"

Ирина Никифорова: "Запись разговора мы не предоставляем, сейчас даем только информацию, которая есть в посте Вконтакте. Да, нам предлагали деньги и угрожали, что если мы не свернем лагерь, у нас будут проблемы.

Напомним о требованиях, которые выдвигают активисты:

1) Остановка незаконных работ по строительству дороги

2) Выдача проектной документации МСЗ для проведения общественной экологической экспертизы

3) Приостановка любых работ, согласований и т.д. касательно МСЗ до публикации заключения вновь проведенной общественной экологической экспертизы (3 месяца с момента получения документации).

4) проведение повторной Государственной экологической экспертизы, учёт результатов вновь проведённой после представления инвестором документов общественной экологической экспертизы при принятии решения о строительстве МСЗ в пос. Осиново (требуем реального учета, а не формального)

5) Требуем произвести реальный учет мнения местного населения, оформленный Протоколом публичных слушаний по перезонированию земель под МСЗ и изменению генплана Осиново. (протокол публичных слушаний от 20.06.2018, проведенных в Осиновском сельском поселении)

6) Личная встреча с президентом РТ