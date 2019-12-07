Певица из Казани МакSим выходит замуж за таинственного мужчину

36-летняя Марина Абросимова, или, как ее знает большинство, певица МакSим, поделилась в своем инстаграме фотографией с кольцом на безымянном пальце. В публикации содержится непрозрачный намек на то, что она выходит замуж:

О личной жизни певицы известно довольно мало. Лишь то, что у нее было несколько романов, которые все же заканчивались. После этого звезда артистка решила, что будет стараться не афишировать свои отношения.

Отметим, что Марина Абросимова не раскрывает публике личность своего будущего мужа. Свое решение она объясняет тем, что ее возлюбленный не ведет страницы в социальных сетях и избегает публичности.