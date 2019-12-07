Татарстан позаботился о зимовке диких животных в районах

В преддверии наступления морозов специалисты провели мероприятия по улучшению кормовой базы охотничьих угодий и заказников республики, а также закупили достаточное количество зерна. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.

Серьезные холода и высокие сугробы близко и у зверей не будет доступа к их естественной пище, поэтому важно организовать подкормочные площадки и разложить корм по специальным солонцам. Для лосей и зайцев была закуплена соль.

Цель - охрана и увеличение численности животных в природных условиях и лулучшение их продуктивных качеств.