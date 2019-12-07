Казанцев больше не будут предупреждать знаками о камерах на дороге

"Особые условия для крупных городов, на территории которых установлено более 100 комплексов фиксации нарушений,— здесь предупреждать водителей о камерах знаками не нужно. Но ГИБДД не сможет штрафовать водителей, используя дорожные камеры, координаты которых не размещены в сети в публичном доступе. Это станет основанием и для отмены уже вынесенных постановлений. Таковы положения методики по установке автоматических камер на российских дорогах — разработанный Минтрансом документ утвердило правительство, он уже направлен в регионы." - сообщает "Ъ"

Изначально планировалось дать такие условия только городам, в которых более 1000 камер. Однако в это число попала только Москва и в положении методики по установке автоматических камер внесли изменение и снизили количество до 100 камер. Таким образом список городов, которые могут не предупреждать специальными знаками о камерах значительно увеличилось. В этот список попала и Казань.

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ Рифкат Минниханов рассказал, что не планирует убирать уже установленные таблички перед каждым стационарным комплексом.

Единственное, на сегодняшний день отменить штраф в случае, если нарушение зафиксировала камера, не отмеченная в публичном доступе невозможно. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков сказал, что новая норма сама по себе «правильная», но по факту юридической силы у документа пока нет. Юристы отмечают, что для отмены штрафов нужны будут поправки в КоАП.

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Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/449052