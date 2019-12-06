Как казанцам забрать подарок от Деда Проказа в ВК?

Друзья, Новый Год уже близко и мы всеми возможными способами будем дарить подарки всем нашим читателям. Очень круто, что вас очень много, но к сожалению сюрпризы получат только самые удащливые, те кто хорошо вёл себя в этом году и не попадал в хронику наших криминальных новостей.



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