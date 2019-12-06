Хватит и бенгальских огней: в Татарстане запретили пускать фейерверки во дворах

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об установлении в республике особого противопожарного режима. Он будет действовать с 20 декабря по 8 января, значится в тексте документа. Согласно распоряжению, в регионе запрещено использоваться пиротехнику, помимо бенгальских огней и хлопушек, ближе чем в 50 метрах от жилых домов.

Пиротехника запрещена в пределах 500 метрах от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (автодороги не в счет) и объектов ТЭК. А также в пределах 50 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, массового пребывания людей и автодорог.

В перечень мест, где запрещена пиротехника, вошли также жилой фонд, гостиницы, общежития, метро, вокзалы, речной порт, ТРК и бизнес-центры. Районным властям предложено определить дополнительные объекты, не вошедшие в перечень.

Ведомствам, организующим новогодние праздники, поручено согласовать места их проведения с МЧС. Самому министерству поручено до 20 декабря разработать памятку по соблюдению правил пожарной безопасности в новогодние праздники. МЧС предложат провести рейды и взять на учет места проведения новогодних мероприятий.

Ранее сообщалось, что использовать фейерверки и петарды во время действия особого противопожарного режима можно будет лишь на специально оборудованных площадках. Нарушителей будут штрафовать.