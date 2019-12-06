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В Татарстане гражданам, зарегистрированным самозанятыми, подарят по 5 тысяч

Cегодня, 18:40 59 4 Автор: prokazan.ru

С сегодняшнего дня на портале "Профи.ру" стартовала акция, в ходе которой самозанятые граждане из РТ могут получить 5 тысяч на счет в сервисе. Об этом сообщает Министерство экономики республики.

Чтобы получить бонус, нужно зарегистрироваться в системе до 31 декабря, написать в чат поддержки и предоставить справку из приложения "Мой налог". 

"Деньги можно потратить на отклики или оплату заказов. Суммы хватит, чтобы заработать с помощью сервиса  50–150 тысяч рублей", — утверждают представители сервиса.

Министр экономики республики Фарид Абдулганиев подчеркнул, что ведомство приветствует инициативы компаний, которые мотивируют граждан выходить из тени и работать в правовом поле.

Напомним, что Татарстан стал одним из 4 пилотных регионов, где прошел налоговый эксперимент. В результате эксперимент был признан успешным, он может распространиться еще на 19 регионов России.

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комментарии

Горожанин
0
06 декабря 2019
19:11
Конец года - план
Горожанин
2
06 декабря 2019
19:29
Не верьте данайцам , 5 тысяч дарящим. Это крючок с наживкой.
Русский обыватель
0
06 декабря 2019
19:38
А если я без помощи женщин сам себя занимаю - я самозанятый? На самом деле я даже самовтыкивающий и самоублажающий, где мои деньги?
Гость
0
06 декабря 2019
19:54
А потом отберут в виде налогов.

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