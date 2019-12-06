В Татарстане гражданам, зарегистрированным самозанятыми, подарят по 5 тысяч

С сегодняшнего дня на портале "Профи.ру" стартовала акция, в ходе которой самозанятые граждане из РТ могут получить 5 тысяч на счет в сервисе. Об этом сообщает Министерство экономики республики.

Чтобы получить бонус, нужно зарегистрироваться в системе до 31 декабря, написать в чат поддержки и предоставить справку из приложения "Мой налог".

"Деньги можно потратить на отклики или оплату заказов. Суммы хватит, чтобы заработать с помощью сервиса 50–150 тысяч рублей", — утверждают представители сервиса.

Министр экономики республики Фарид Абдулганиев подчеркнул, что ведомство приветствует инициативы компаний, которые мотивируют граждан выходить из тени и работать в правовом поле.

Напомним, что Татарстан стал одним из 4 пилотных регионов, где прошел налоговый эксперимент. В результате эксперимент был признан успешным, он может распространиться еще на 19 регионов России.