«ЮТэйр» оштрафовали за задержку рейса из Казани в Тюмень

Суд Ханты-Мансийского судебного района ХМАО-Югры оштрафовал компанию «ЮТэйр» за задержку рейса «Казань – Уфа – Тюмень», сообщили Prokazan.ru в Уральской транспортной прокуратуре.

В июле этого года авиакомпания задержала вылет рейса на пять часов. Причиной была техническая неисправность воздушного судна, резервный борт пассажирам не предложили.

Сургутская транспортная прокуратура завела административное дело по статье – осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушениями условий, предусмотренных лицензией. Штраф составил 50 000 рублей.