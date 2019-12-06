ProKazan.ru рекомендует

Выступление TED: "Как видеоигры влияют на мозг". 16+

"В исследовании мы заставляли людей играть в видеоигры на протяжении 10 часов...они показали, что изначально люди выполняют задания так, как ожидается, с учетом их возраста. После двух недель тренировок с видеоиграми их результаты улучшились, и они до сих пор продолжают улучшаться после пяти месяцев тренировок."

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Джордж Элиот. Книга "Мидлмарч". 16+

Мидлмарч - название провинциального городка. Неудачные браки и счастливые супружеские союзы, сомнительное обогащение и возня вокруг наследства, политические амбиции и честолюбивые интриги. Мидлмарч - городок, где проявляются многие людские пороки и добродетели.

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Billie Eilish. Клип "Xanny" 16+

По сюжету исполнительница вся в белом сидит на такой же белой скамейке и поет песню, как вдруг чьи-то руки начинают тушить об ее лицо сигареты. В тексте песни Билли осуждает пассивное курение и употребление медицинских препаратов.

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Группа Anacondaz. EP "Мои дети не будут скучать". 6+

Здесь восемь треков, в том числе фиты с Noize MC, «25/17», Horus, Inice и Максом Гирко.

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Приложение-будильник "Alarmy". 6+

Чтобы отключить будильник вам придется сфотографировать раковину или входную дверь, или посчитать математические примеры разной сложности. На выбор больше 30 мелодий будильника, а перед сном вы можете поставить звуки природы на определенный промежуток времени.

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Utopia Show - "О чем думает отрубленная голова". 16+

О гуманных и негуманных казнях и о том, что бывает с отрубленной головой

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Сериал "Вампирские войны". 16+

Врач Лютер Суонн оказывается в непростой ситуации, когда непонятная болезнь превращает его лучшего друга в кровожадного хищника. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к мутациями и появлению нового вида — вампиров.

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