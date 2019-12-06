За распространение наркотиков полицейские РТ задержали 10 человек

В Казани, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге сотрудники полиции задержали десятерых граждан с наркотиками. Об этом сообщают в МВД РТ.

У 9 мужчин и 1 девушки изъяли, в общей сложности, полкилограмма запрещенных веществ. Из них 423,4 грамма наркотических средств растительного происхождения и 76,9 синтетических наркотиков.

В Казани сотрудники полиции на станции метро "Площадь Тукая" у 41-летнего ранее судимого гражданина изъяли 1,64 грамма PVP, а на улице Узенькая у 36-летнего бригадира одной из компаний нашли 3 грамма гашиша.

В Елабуге полицейские в лесу у села Тарловка у 22-летнего студента из Можги изъяли 9,99 грамм гашиша, а в Альметьевске местная жительница 1995 года рождения попалась с 0,85 грамма мефедрона.

В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один заключен под стражу.