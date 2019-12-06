За сутки с казанских улиц вывезли более 3 тысяч тонн снега

За минувшие сутки очисткой улиц города от снега занималось более полутысячи машин и столько же рабочих. Об этом сообщают в мэрии Казани. В общей сложности с улиц вывезли 3293 тонны снега, а на посыпку дорог ушло 429 тонн реагентов и пескосоляной смеси.

Сегодня днем на уборку улиц выйдут 453 дорожных рабочих и 267 единиц специальной техники, снег вывезут с участков улиц: Батурина, Батыршина, Большая Красная, Васильченко, Габишева, Тази Гиззата, Гоголя, Достоевского, Жиганова, Ипподромная, Кремлевская, Кулахметова, Мавлютова, Нариманова, Островского, Павлюхина, Петербургская, Приволжская, Пушкина, Роща Фрунзе, Салимжанова, Танковая, Фучика, Чернышевского, а также с участков Кировской дамбы, Фермского шоссе и площади Свободы.