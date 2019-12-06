В праздники между Казанью и Москвой будут ходить дополнительные поезда

7 дополнительных поездов будут курсировать между Москвой и столицей РТ на протяжении новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Временное расписание будет выглядеть следующим образом:

- поезд № 205/206 Казань-Москва отправится с 25 по 30 декабря 2019 года и с 1 по 8, 11 января 2020 года в 21:45, прибудет в Москву на следующий день в 12:15.

Из столицы поезд отправится с 27 по 31 декабря 2019 года, с 2 по 10 января, 13 января 2020 года в 1:30, прибудет в Казань в 15:53;

- поезд № 295/296 Казань-Москва отправится 6, 7, 8, 11, 12 января 2020 года в 22:28, прибудет в Москву на следующий день в 12:35.

Отправится из столицы с 8 по 10 января 2020 года в 2:10, прибудет в Казань в 17:41;

- поезд № 243/244 Казань-Москва отправится 26, 27 и 29 декабря 2019 года в 22:28, прибудет в Москву на следующий день в 12:35.

Из Москвы поезд отправится 28,29, 30, 31 декабря 2019 года в 2:10, прибудет в столицу Татарстана в 17:41;

- поезд № 285/286 Казань-Москва отправится 27, 28, 29 декабря 2019 года и 5,7, 8, 12 января 2020 года в 15:15, прибудет в столицу на следующие сутки в 4:35.

Из Москвы поезд отправится 28, 29, 30 декабря 2019 года, 6, 8, 9, 13 января 2020 года в 13:40, прибудет в Казань на следующие сутки в 5:45;

- поезд № 215/216 Казань-Москва отправится 27, 28, 29 декабря 2019 года, с 5 по 8 января 2020 года в 7:08, прибудет в Москву на следующие сутки в 21:39, а 28 декабря в 21:57.

Из столицы поезд отправится 28, 29, 30 декабря 2019 года и с 6 по9 января 2020 года в 3:10, прибудет в Казань в 18:35.

- поезд № 215/280 Казань-Москва отправится 30 декабря 2019 года в 7:08,

прибудет в Москву на следующий день в 21:57.

Отправление из Москвы 31 декабря 2019 года в 2:40 прибытие в Казань 18:28 (поезд следует до Ижевска)

- поезд № 274/273 Москва-Казань отправится из столицы с 28 по 31 декабря 2019 года, с 2 по 12 января 2020 года в 1:15, прибудет в Казань на следующие сутки в 13:00.

Из Казани поезд отправится с 28 по 30 декабря 2019 года, с 2 по 12 января 2020 года в 16:00, прибудет в Москву в 4:57.