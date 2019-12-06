В Казани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

На днях сотрудники Росгвардии задержали в Московском районе Казани 30-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Он уклонялся от исполнительных работ, назначенных ему по решению суда за кражу.

В управление Росгвардии поступила информация, что мужчина может находиться у станции метро «Северный вокзал». Его сотрудники обнаружили у входа в подземный переход.

«Задержанного передали инициатором розыска для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.