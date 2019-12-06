Россия выплатит трем жителям Татарстана 27 тысяч евро за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека накануне, 5 декабря, утвердил мировое соглашение между правительством России и тремя жителями Татарстана, которые подверглись пыткам со стороны полицейских. На троих им будет выплачено 27 тысяч евро – 1,9 млн рублей.

«Примечательно, что российские власти признали нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных в свобод — в части назначения судами маленькой компенсации за пытки — и первыми предложили выплатить справедливую денежную сумму пострадавшим», - сообщили в проекте «Зона права», юрист которого Игорь Шолохов защищал интересы всех трех пострадавших.

9,8 тыс. евро получит житель Альметьевского района, который в 2016 году получил 15 ударов в область груди и поясницы от участкового. Отмечается, что полицейский не признавал свою вину, но суд назначил ему 2 года в колонии общего режима.

9,5 тыс. евро будет выплачено мужчине, к которому полицейский, проводивший с ним «беседу», применил электрошокер. Бывший сотрудник МВД также не признал свою вину, ссылаясь на то, что потерпевший сам мог нанести себе повреждения. Суд назначил ему пять лет условного наказания.

Еще один житель Татарстана отсудил 7,7 тыс. евро. В апреле 2016 года командир отделения полка ППС повалил мужчину на землю и ударил в пах, а после нанес еще несколько ударов и применил специальное газовое средство.

«Потерпевшего пришлось экстренно прооперировать. В результате он потерял орган, отвечающий за детородную функцию. Полицейскому назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы общего режима. Суд взыскал с МВД РФ 200 тысяч рублей в пользу потерпевшего», - говорится в сообщении правозащитного проекта.