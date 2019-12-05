Один из участков Большого Казанского кольца назовут "Магистраль 100-летия ТАССР". Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Такое название, как уточнили в мэрии, получит участок дороги между улицами Мидхата Булатова и Борисковской. Работы здесь начались в июле этого года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Строительство этого участка – первый этап в создании необходимой городу дорожной "перемычки" протяженностью почти 2 километра от Булатова до Тихорецкой. "Перемычка" соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с улицей Магистральная через улицу Тихорецкая. Таким образом, промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города, расположенной к западу от озер, свяжет кратчайший путь" - прокомментировали в мэрии.