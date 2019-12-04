В Татарстане вырастет взнос за капремонт

В РТ увеличен размер взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на Официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 2020 года взнос вырастет с 5,85 рубля до 6,11 рубля с одного квадратного метра. Для сравнения, в Санкт-Петербурге взнос со следующего года вырастет почти вдвое и будет составлять от 8 до 9 рублей в зависимости от типа здания; москвичи с 1 января будут платить по 18,86 рублей, жители Свердловской области - 9,72.

Отметим также, что Чувашии размер взноса не изменится и составит, как прежде, 6,3 рубля, в Пензе он тоже сохранится на уровне прошлого года - 7, 5 рублей с квадратного метра, а в Кировской области депутаты Гордумы вообще предложили отменить взнос из-за неосвоенных миллиардов.