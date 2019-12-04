Татарстанец, зарезавший жену и двоих детей, попросил расстрела

Житель Татарстана Айнур Харисов, убивший свою семью, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Менделеевского районного суда РТ. Под стражей он будет находиться до 3 февраля 2020 года.

В зале суда мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и уточнил, что хотел только поквитаться с женой, которую он заподозрил в измене, а детей убивать не хотел. На вопрос журналиста "Бизнес Online" после заседания суда гражданин сообщил, что самым подходящим наказанием для себя считает расстрел.

Напомним, что кровавая трагедия произошла вчера ночью в Менделеевске: 41-летний мужчина зарезал бывшую супругу, 2-летнего сына и 19-летнего пасынка. Еще один ребенок - 12-летний мальчик - сумел спастись: он сбежал через окно. Ранее ProKazan.ru писал о подробностях произошедшего.

Смертная казнь являлась высшей мерой наказания в России до 1996 года, в стране был введен мораторий в связи с вхождением РФ в Совет Европы. В Татарстане одним из последних расстрелянных преступников стал Андрей Шпагонов, который напал на Управление специальной связи по Республике Татарстан с целью похитить оружие и боеприпасы, он убил при этом 9 человек и ранил одного. Приговор привели в исполнение в конце 1995 года.