В Казани женщина с малышкой замерзали в машине. Им помогли росгвардейцы

Росгвардейцы помогли молодой маме, которая замерзала в машине вместе с маленькой дочерью. Как пояснили в ведомстве, на улице Кул Гали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили стоящий вдоль проезжей части автомобиль с включенной "аварийкой" и стеклами, покрытыми инеем. Около машины стояла взволнованная женщина, которая пыталась остановить проезжающие автомобили.

Росгвардейцы остановились, чтобы узнать, что случилось. Выяснилось, что у водительницы кончился бензин, и теперь она и ее трехлетняя дочь вынуждены сидеть в остывающей машине. Сотрудники ведомства пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль и съездили до ближайшей заправки за топливом для машины.

Добавим, что пост с благодарностью женщина опубликовала в одном из городских сообществ в "Инстаграм".

"Мои просьбы о помощи проезжающим мимо попутным машинам, оказались безрезультатными. К моему счастью, по дороге проезжал экипаж Росгвардии, который согласился оказать мне помощь, они сразу решили помочь мне и помогли с заправкой моего авто, после этого я смогла завести машину и , наконец, согреться, вскоре я продолжила движение. Огромное спасибо этим ребятам!" - пишет автомобилистка.

"Считаю, что помочь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации на дороге, а особенно женщине – долг не только сотрудника правоохранительных органов, но и любого мужчины. Мы сделали то, что должен был сделать любой здравомыслящий человек", – прокомментировал старший наряда вневедомственной охраны Росгвардии.