В Казани вынесли приговор главбуху детского центра, похитившей 10 миллионов

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 43-летнему бывшему главбуху детского центра «Счастливое детство». Женщину признали виновной в мошенничестве и присвоении бюджетных средств.

Следствие установило, что с января 2014-го по апрель 2018 года главбух увеличила сама себе зарплату и трудоустроила «мертвую душу». За три с лишним года она «заработала» 8,5 млн рублей. Платежки она подделывала, значится в заключении прокуратуры.

Главбух также являлась специалистом по организационной работе в хореографическом ансамбле «Счастливое детство», где похитила полтора миллиона рублей, перечислив их на свои банковские счета.

Сообщается, что в суде женщина полностью признала свою вину. Гособвинитель просил суд назначить ей 4,5 года условно. Судья сократил срок до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.