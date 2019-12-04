В Казани парень сначала украл у знакомого телефон, а затем деньги с карты

18-летнего казанца обвиняют в мошенничестве и краже денег со счета. Как рассказали в прокуратуре РТ, 1 сентября 2019 года фигурант дела распивал спиртные напитки в компании приятелей. Под предлогом осуществления звонка он попросил у одного из них мобильный телефон и скрылся с ним.

Позже обвиняемый через интернет-приложение на смартфоне похитил с банковского счета владельца телефона 8 тысяч рублей. В результате потерпевшему причинён ущерб на общую сумму 21 тысяча рублей.

Свою вину молодой человек признал, дело по существу рассмотрит суд.