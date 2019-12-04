Сергей Бурунов откроет на Рублевке полицейскую академию

Убойное предложение от «Полицейского с Рублевки»: новый сезон и новый фильм выйдут с разницей всего в несколько дней. И, кстати, сезон традиционно является приквелом к полному метру, который в этом году выйдет под слоганом: «Не один. Не дома».

Таким образом, каждый день с 5 декабря смотрите новый сезон «Полицейского с Рублевки» эксклюзивно на видеоплатформе PREMIER, и только потом, начиная с 12 декабря, ловите вторую часть комедии «Полицейский с Рублевки» во всех кинотеатрах страны.

По сюжету пятого сезона на Рублевке открывается полицейская академия.

Возглавит новую структуру Владимир Яковлев (Сергей Бурунов), так что теперь будущее российской полиции полностью в руках полковника. Но поговаривают, что ему уже давно хотят присвоить генерала. Если, конечно, Володя и его команда смогут раскрыть одно очень запутанное дело.

Помогать Яковлеву в воспитании нового поколения и получении генеральских погон будут бывшие сотрудники ОМВД «Барвиха Северное» Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов). Но самое главное, что к барвихинским копам присоединится еще и Кристина (Софья Каштанова). Все дело в том, что новому учебному учреждению понадобится штатный психолог, а лучшей кандидатуры, чем Кристина нет на всей Рублевке. Правда, уговорить девушку примерить полицейскую форму будет совсем непросто.

«Полицейский с Рублевки» уже давно получил культовый статус и считается одним из самых смешных российских комедийных сериалов всех времен. Проект появился в 2016 году, и с первого сезона завоевал огромную армию поклонников. За три года барвихинские копы раскрыли десятки самых странных дел, на один сезон переехали в московский район Бескудниково, затем вернулись домой и ловили всем отделом таинственного пироманьяка «М», а перед наступлением 2019-го года сотворили настоящий беспредел, сделав полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки» самой кассовой российской комедией в истории.

По сюжету второй части франшизы сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать Новый год за городом в компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь?