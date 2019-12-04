Соседи будут отдыхать: в Кировской области 31 декабря сделали выходным

Глава Кировской области в прямом эфире заявил о том, что 31 декабря в регионе в этом году будет выходным днем. Об этом сообщается на сайте региональных властей. Рабочий день со вторника, 31 декабря, перенесут на субботу, 28 декабря.

Напомним, что ранее аналогичный "подарок" сделал населению губернатор Томской области: 18 ноября он также подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на 28 декабря. Правительство РФ в этом году отказалось от идеи делать всероссийский выходной в последний день года: председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что депутаты просто не успеют до конца года рассмотреть законопроект о переносе выходного дня. Он заверил, что вопрос обязательно будет рассмотрен в следующем году.