В РТ девушка нашла в телефоне парня интимные фото бывшей и «слила» их в сеть

Ревнивая 25-летняя жительница Альметьевска отправится под суд. По версии следствия, в июле этого года девушка была в гостях у своего парня и, не удержавшись от любопытства, залезла в его телефон. Она обнаружила в его мобильном интимные фотографии его бывшей.

Разъяренная обвиняемая скопировала пять фотографий себе, а после выложила их на своей страничке в социальных сетях. На нее заведено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни.

В Лениногорской городской прокуратуре отмечают, что в ходе следствия девушка свою вину не признала.

Напомним, в конце ноября суд назначил 23-летнему жителю Апастовского района республик штраф в размере 20 тысяч рублей за порноместь. Парень после расставания с девушкой выложил в сеть интимное видео с участием своей бывшей.