Улица для них гибель: в Казани срочно пристраивают 11 котов после смерти хозяйки

В Казани срочно пристраивают 11 котов и кошек после смерти их пожилой хозяйки.

Местная жительница разместила объявление в соцсетях: «Это просто крик души, ради бога откликнитесь». Питомцы находятся в доме по улице Исанбета,55.

По словам неравнодушной женщины, все животные стерилизованы, привиты, кастрированы и очень ухожены. Сегодня умершую хозяйку котов похоронят, а после этого ее родные закроют квартиру.

«И все они окажутся на улице, для них это КАТАСТРОФА , они ведь все домашние , к улице не приучены совсем , для них это гибель 100% , они не выживут ! Умоляю откликнетесь кто нибудь, хотя бы по одному разберите, спасите их», - сообщается в объявлении.