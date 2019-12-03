Люди встали стеной перед техникой: активисты под Казанью продолжают протесты

Вторые сутки в районе поселка Осиново активисты живут в палаточном лагере. Они пытаются остановить строительство к будущему мусоросжигательному заводу. На месте событий в прямом эфире побывал корреспондент ProKazan.ru.

Несмотря на все протесты, дорогу пока продолжают строить. Люди встают стеной перед техникой, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые уже предупредили собравшихся о нарушении правопорядка в общественном месте, передает наш корреспондент. Есть информация, что к палаточному лагерю вызвали ОМОН.

Среди участников протеста есть и маленькие дети. Ответственности граждане не боятся, они подчеркивают, что самое страшное для них - это строительство МСЗ. По последним данным, число протестующих за все время составило около 150 человек, в полдень в палаточном лагере находилось около 20-30 граждан.