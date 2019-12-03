Билайн Бизнес и Микроника протестировали систему умного учета ресурсов

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и российский производитель комплексов телеметрии ООО «Микроника» реализовали проект учета ресурсов для отеля Sheraton в Саранске. Система помогает отелям снизить издержки за счет контроля расхода электричества, горячей и холодной воды, газа. Система также работает как сигнализация при загазованности воздуха.

Проект был представлен на совместной конференции компаний в отеле Four Points by Sheraton. Компании установили в отеле около 100 счетчиков холодной и горячей воды, газа и электричества. Теперь показатели собираются автоматически и передаются благодаря стандарту подключения NB-IoT Билайн. Система работает полностью автономно, а показания отображаются в личном кабинете или мобильном приложении.

Александр Хомутинников, Руководитель департамента продуктов М2М и интернета вещей ПАО «ВымпелКом»: «Главный эффект внедрения такой системы умного учета для отелей – это снижение производственных расходов до двух раз. Поэтому мы ожидаем, что срок окупаемости для аналогичных систем не превысит 6 месяцев. При этом для нас было значима реализация кейса именно в Саранске. Таким образом мы поддерживаем инициативу Билайн Бизнес по развитию цифровой экономики в городах с населением 300-500 тысяч человек».

Юрий Птуха, Коммерческий директор ООО «Микроника»: «Преимущество нашего проекта не только в том, что мы полностью работаем на российском оборудовании и российских программах, уникальных по надежности и безопасности хранения данных. Мы с партнерами поставляем типовое комплексное решение: от развертывания сети и установки телеметрических приборов до поддержки в эксплуатации. Система универсальна, автоматизирован учет всех видов ресурсов. Протестировав её в отеле Sheraton, мы готовы к запуску коммерческих проектов с отелями и другими потребляющими ресурсы объектами по всей стране».

Представители компаний также отмечают, что протестированную систему можно внедрять и в жилых домах. Напомним, что сейчас около 30% оплаты по ЖКХ приходится на общедомовые нужды, из них 20% - на электроэнергию. Это и лифты, и освещение подъезда, и домофоны. Внедрение телеметрических счетчиков позволит контролировать эти расходы и снижать издержки для жильцов.