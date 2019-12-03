Бодибилдерша из Казани стала восьмикратной чемпионкой мира по фитнесу

Наталья Быстрова из Казани стала восьмикратной чемпионкой мира по фитнесу. Чемпионат проходил на минувшей неделе в Братиславе. Она поблагодарила тренера, подготовившего его к соревнованию.

«Я уже не раз говорила, что каждый раз готовлюсь, используя новые схемы, ведь и я меняюсь от Подготовки к подготовке. … Схему Дениса Капустина проверила на себе. И на мне она сработала. Формой довольна, результатом тоже). Денис, ещё раз большое Вам Спасибо», - написала спортсменка.

Через неделю Быстрова примет участие в Чемпионате мира среди Мастеров, соревнования пройдут в Испании.