«Открытие» и Русское географическое общество отправили казанцев в путешествие

Банк «Открытие» и Русское географическое общество (РГО) открыли всероссийскую фотовыставку «Путешествие по России. 360». Выставка стартовала в Международном аэропорту «Казань» имени Г.М. Тукая, который стал отправной точкой для «путешествия» экспозиции по крупнейшим городам страны. В церемонии открытия приняли участие Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Республике Татарстан; Сергей Корлыханов, директор департамента регионального развития Русского географического общества; а также Адель Гатауллин, руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Казань».

На фотовыставке представлены лучшие снимки, сделанные во время работы над фильмом «Россия. Виртуальное путешествие». Кинофильм – совместный проект РГО и банка «Открытие», который был представлен на IV Фестивале Русского географического общества в Москве в сентябре 2019 года. Фильм представляет собой 8-минутный дневник путешественника, который обращается к жителю современного мегаполиса. Рассказывая о личном опыте, главный герой вдохновляет на изучение России и путешествия по ней. На выставке фильм представлен в специальной версии для VR-очков – увидеть уникальную картину теперь смогут все желающие.

На экспозиции представлены снимки красот и дикой природы девяти неповторимых регионов России: гнездование кайр на Кольском полуострове, образование облаков на горе Ай-Петри, жизнь кольчатой нерпы, серые киты на Камчатке и многое другое. Ради этих кадров съемочная группа проекта побывала на плато Путорана и Дальнем Востоке, в дельте Волги и республике Дагестан. Участники съемок забирались в горы, опускались под воду, шли пешком десятки километров.

«Мы рады, что именно казанцы первыми увидели уникальную выставку, которая создана в результате партнерства нашего банка и РГО. Уверен, что экспозиция понравится всем зрителям, особенно возможность совершить путешествие по всей нашей необъятной стране, пусть и в виртуальной реальности», - добавил Дамир Габдулхаков, управляющий банком «Открытие» в Республике Татарстан.

«Представьте, каково было путешественникам прошлого - чтобы добраться до той же Камчатки требовались месяцы и даже годы. В нынешнее время до таких мест можно добраться за несколько часов. Мы же, благодаря этому фильму дарим уникальную возможность оказаться там мгновенно. И мы в РГО уверены, что после просмотра фильма зрители отметят на карте России новые места, которые им непременно захочется посетить», - отметил директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов.

«Очень благодарны коллегам за предоставленную возможность оказать поддержку этому важному проекту и первыми среди аэропортов России создать на своей площадке в некотором роде виртуальное географическое пространство, где все желающие могут погрузиться в необыкновенную красоту различных уголков нашей страны. Выставка знакомит пассажиров, посетителей и иностранных гостей аэропорта с уникальными природными памятниками и ландшафтами России, вдохновляя их на путешествия и новые открытия», - отметил Адель Гатауллин, руководитель пресс-службы Международного аэропорта «Казань».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.