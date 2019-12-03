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Фото Минсельхозпрод РТ

Ответ Подмосковью: в Татарстане на коров надели фитнес-браслеты

Cегодня, 11:20 55 3 Автор: prokazan.ru

В одном из предприятий Мамадышского района на коров надели фитнес-браслеты. Как сообщают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ, датчик на каждом животном оповестит ветеринара о предстоящем отеле коровы. Сообщение придет на телефон специалиста.

Как рассказал директор по животноводству предприятия Ильнур Фатыхов, "каждая корова оснащена датчиком, который анализирует поведение коровы, и по сопоставлению целого ряда показателей определяет точное время отела. За час до времени отела сообщение об этом направляется ветеринару через специальное приложение на телефон. Ветеринар имеет возможность прибыть на место, проконтролировать процесс и помочь корове".

В Татарстане это назвали "ответом Подмосковью", где ранее на коров надевали очки виртуальной реальности, чтобы они чувствовали себя счастливее и давали больше молока.

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комментарии

Горожанин
0
03 декабря 2019
11:24
О, прогресс 21 века )))
Промысел
0
03 декабря 2019
11:48
А заряжать через попу будут?
Русский обыватель
0
03 декабря 2019
12:28
А потом удивляемся с чего это цены на молоко растут и растут - ведь трава как росла так и растет, зарплату работникам тоже не повышают. А оказывается вот из-за таких затей.

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