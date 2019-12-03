Вышел из школы, домой не вернулся: в Казани росгвардейцы помогли найти ребенка

Сотрудники Росгвардии в Казани нашли потерявшегося мальчика. Как сообщают в пресс-службе ведомства, вечером поступила ориентировка на пропавшего в Приволжском районе 9-летнего ребенка. Как уточнили корреспонденту ProKazan.ru в Росгвардии, школьник вышел из учебного заведения и не пришел домой.

При обходе территории, прилегающей к станции метро "Дубравная", росгвардейцы обратили внимание на одинокого мальчика, приметы которого совпадали с ориентировкой. В дальнейшем они поговорили с ребенком и выяснили, что ориентировка была дана именно на него.

Ребенка передали сотрудникам ПДН территориального отдела полиции для передачи родителям.