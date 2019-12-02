Из Казани в Уфу снова будет ходить прямой поезд

С 9 декабря из Уфы в Казань и обратно можно будет доехать на поезде. О возобновлении прямого сообщения рассказали в Госкомитете Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству.

Из Уфы поезд будет идти по нечетным дням в беспересадочных вагонах "Уфа – Казань" в составе поезда № 347Й "Уфа – Санкт-Петербург" до Ульяновска и далее в составе поезда № 125Й "Самара – Казань". Время отправления из Уфы – в 11:57, прибытия в Казань – в 6:20, время в пути – 20 часов 23 минуты.

Из Казани беспересадочный вагон проследует вместе с поездами № 125Г "Казань – Самара" и 392У "Москва – Челябинск" по четным дням. Переприцепка также будет проходить в Ульяновске. Время отправления из Казани – 21:20 по московскому времени, прибытия в Уфу – в 20:29, время в пути составит 21 час.