Пострадавших в Доминикане казанцев перевезут в РТ через полмесяца

Жителей Казани, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике, перевезут на родину после стабилизации состояния двоих из них. Ориентировочно это произойдет через две недели, сообщили в Минздраве РТ.

Известно, что среди полсотни пострадавших в аварии есть жители Казани: трое находятся в тяжелом состоянии, один человек - в состоянии легкой степени тяжести. Министерство Здравоохранения РТ держит на контроле состояние здоровья жителей Татарстана посредством связи с лечебным учреждением города Игуэй.

Напомним, что авария с участием пассажирского автобуса с туристами произошла 26 ноября, изначально было известно о двух пострадавших из столицы РТ.