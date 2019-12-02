Казанцы смогут протестировать новые автобусы с кондиционером и usb-разъемами

В Казани в тестовом режиме будут ездить два новых автобуса. Это "МАЗ-303" и "МАЗ-215", их сегодня представили журналистам.

"МАЗ-303" - автобус, в котором предусмотрена подсветка в зависимости от времени суток, разъемы для зарядки устройств, "МАЗ-215" предназначен для маршрутов повышенной загруженности, он по данным производителей, работает на сжиженном газе. Оба транспортных средства - производства Минского завода.

Как передает корреспондент ProKazan.ru, курсировать новые транспортные средства будут со вторника по пятницу, всего 4 дня. Маршруты, по предварительным данным, следующие: для сочлененного автобуса - 1, 62, 55 и 54, зеленый "автобус будущего" протестируют на 45, 46, 37 и 47 маршрутах.

Добавим, что столица РТ станет первым городом России, где протестируют эти автобусы.